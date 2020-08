Verkoeling in rivierwater eist levens: ‘Slachtoffers verdrinken terwijl anderen langszwemmen’

Vrijdagmiddag, half twee. De hemel boven Deventer is strakblauw, de thermometer tikt de 34 graden aan. Op de strandjes langs de IJssel is het druk. Mensen zoeken verkoeling met hun voeten in het koude rivierwater. Zo ook een groepje van vijf vrienden van de Worp, de wijk aan de andere kant van de IJssel. ,,We komen hier wel vaker”, zegt Rosalie (15). ,,Paar minuutjes lopen van huis en we zijn er, ideaal.”