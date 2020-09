Verkooptruc voor iconisch rode huis in Deventer: het staat grijs op Funda, maar mag dat eigenlijk?

Provincies staan ‘Monopoly-spel’ met stikstof­rech­ten toe, boeren vrezen opgekocht te worden door ‘het grote geld’

17 september Gelderland en Overijssel staan verhandeling van agrarische stikstofrechten toe, is gisteren bekendgemaakt. Boeren mogen rechten verhandelen aan wegen- of huizenbouwers. Goed nieuws, want daarmee kunnen sommige stilgelegde woningbouwprojecten alsnog doorgaan. Maar er zijn ook kritische geluiden. Gaat het platteland in de uitverkoop?