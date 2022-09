Verkoper krijgt brillendieven in het oog: tweetal (26 en 27) aangehouden op Brink in Deventer

Met video Plafond oud pand in Deventer binnenstad stort in: ‘Verbouwing ging zó hard’

Het plafond van restaurant Cigkoftem in de Deventer Nieuwstraat is naar beneden gekomen. In het historische pand waren bouwwerkzaamheden op de bovenverdieping gaande. Slachtoffers zijn er niet gevallen. Andere ondernemers in de straat maken zich zorgen. ,,Je ziet dat er nog spanning op het pand staat. Het kan ook nog verder instorten”, zegt overbuurman Peter Kalischewski.

28 september