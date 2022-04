Verloren zoon Duteweert helpt ABS langs Colmschate

Vlak voor rust tekent Yannick Duteweert (22) voor 0-1, waarna ABS de opponent in de tweede helft met speels gemak over de knie legt. ,,Een rommelig goaltje, ja. Wessel (Nikkels, red.) kopt de bal in en hij lag op de lijn, dus ik dook erop. Een beetje geluk. Ik wist zelf ook niet helemaal wie hem heeft gemaakt, maar van mij mag Wessel hem hebben. Het belangrijkste is dat we daar op voorsprong kwamen. Met deze drie punten zitten we denk ik wel steady als het gaat om in de derde klasse te blijven. Misschien kunnen we volgend jaar wel richting de top drie, als onze belangrijke spelers fit blijven.”