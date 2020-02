Vermaard Deventer restaurant Chez Antoinette failliet: toekomst nog onduidelijk

Het bekende Deventer restaurant Chez Antoinette is gisteren door de rechter failliet verklaard. Dat bevestigt Alain Legel, zoon van de eigenaar. De toekomst van het restaurant is nog onduidelijk.

Volgens Legel moet hij nog contact hebben met de curator en heeft hij daarom nog geen duidelijkheid over de toekomst van de zaak. Er staan elf werknemers op papier, samen goed voor zo'n vier volledige banen. De zaak geldt als een van de oudste restaurants, zo niet hét oudste restaurant van de Deventer binnenstad. Het restaurant was al die jaren in eigendom van het echtpaar Hans en Lidy Legel. Zij overleed vorig jaar, Hans Legel is ernstig ziek.

Het restaurant kent een Frans-Portugese kaart en zit midden in het middeleeuwse Bergkwartier, aan de idyllische Roggestraat. Alain Legel: ,,Zolang ik nog geen contact heb gehad met de curator, heb ik nog niet veel te zeggen. Voor mij is op dit moment ook nog geen duidelijkheid, ook niet over bijvoorbeeld aankomend weekend.”

