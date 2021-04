Vermeend bendelid Henk O. uit Bathmen, verdacht van productie van crystal meth, blijft in de cel

VIDEO Topdrukte bij Holtense bakkerij Nijkamp: ‘Alles is anders dit jaar, maar de oranjetom­pou­ce, die blijft’

27 april Het is al vroeg druk op de Smidsbelt in Holten. Mensen staan in de rij voor dat ene stukje zoetigheid waar Koningsdag om draait: de oranjetompouce. Want ook al is Koningsdag dit jaar anders, de oranjetompouce, die blijft altijd.