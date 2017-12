Vermeende leider hennepbende uit Deventer blijft vastzitten

De vermeend leider van een hennepbende uit Deventer blijft vastzitten. De rechtbank Zwolle besloot woensdagmiddag dat Tonie M. (30) uit Deventer zijn zaak in de gevangenis moet afwachten. Ook medeverdachte Danny H. (31) uit Zwolle blijft vastzitten. De rechter acht het risico op voortzetting van hun criminele activiteiten te groot.

Eerder werden twee andere verdachten, Brian B. (21) en Wimpie M. (35) uit Deventer, al wel in voorlopige vrijheid gesteld. Omdat het een zogenaamde pro forma-zitting was, werd de zaak nog niet inhoudelijk besproken, maar uit alles bleek dat de recherche de vermeende hennepbende langere tijd intensief in de gaten hield.

Opname gesprekken

In het dossier zitten uren heimelijk opgenomen gesprekken, waarvan een deel via opname-apparatuur in de auto's van verdachten werd verzameld. Ook waren wagens voorzien van een peilbaken. De verdachten maakten op hun beurt gebruik van PGP-telefoons. De berichten via die onder zware criminelen populaire telefoons waren door encryptie lange tijd niet te ontcijferen voor justitie, maar in juni meldde het OM de code gekraakt te hebben.

Niets verstaan

Inhoudelijk werden de afgeluisterde gesprekken nauwelijks besproken, maar de officier van justitie liet zich wel ontvallen dat daar over grote hoeveelheden (55 kilo) en grote bedragen gesproken werd. Volgens advocaat Huisman konden zowel hij als zijn cliënt echter vrijwel niets verstaan van de gesprekken, door de kwaliteit van de opnames en die van apparatuur in de gevangenis waar M. vastzit. Voor een goede voorbereiding van de zaak verzocht hij daarom om voorlopige vrijlating, zodat hij en zijn cliënt de opnames samen konden luisteren. Daar ging de rechter niet in mee.

Parketpolitie

Na de zitting was er nog ruimte voor een luchtiger intermezzo: beide verdachten 'stalen' een kus van hun vriendinnen op de publieke tribune, zeer tegen de wens en regels van de parketpolitie. Ondanks de voor beide heren nadelig uitgevallen beslissing van de rechter, was hun luidkeelse gelach op de gang daarna ook in de rechtszaal nog te horen.