Vermiste 70-jarige vrouw na grote zoekactie in Deventer weer terecht

Eerste lied nieuwe stadstrou­ba­dour van Deventer is ode aan koster Marco Heemskerk

11:00 Deventer gaat in 2020 vaker van Maarten van Veen horen, de net aangestelde stadstroubadour van Deventer. Zijn eerste lied gaat over Marco Heemskerk, koster van de Lebuinus. ,,Het is geen vrome aangelegenheid geworden, maar gaat veel meer over de functie die hij voor de stad vervult. Ontmoeting is de essentie.”