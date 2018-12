Vermiste Elroy (38) uit Deventer vorige maand dood aangetroffen

Hij verdween op 27 augustus vanuit zijn kamer bij zorginstelling Dimence. Bekenden en de politie maakten zich toen al grote zorgen, niet in het minst, omdat hij medicijnen nodig had en mogelijk suïcidaal was. De laatste melding over Hamersma was dat hij mogelijk begin september nog was gezien bij een cafetaria in Diepenveen.

De politie bevestigt de vondst van het lichaam van de Deventenaar. Volgens de politie moest eerst onderzocht worden om wie het ging. Daarna is de familie van de man geïnformeerd. De politie wil niet verder ingaan op de omstandigheden waaronder Hamersma is aangetroffen en op de vraag of er sprake is van een natuurlijke doodsoorzaak. Hamersma had diabetes en daarvoor medicijnen nodig.

Geen misdrijf