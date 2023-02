Vermiste Furkan (26) uit Deventer overleden bij aardbeving in Turkije

Furkan Kazci (26) uit Deventer, die werd vermist na de verwoestende aardbeving in Turkije, is overleden. Dat melden zijn familie en de Centrummoskee in Deventer.

In een bericht op Facebook schrijft de raad van bestuur van de moskee dat Kazci is overleden. Er wordt gevraagd voor zijn nabestaanden te bidden. Zijn zus Melek deelt het droevige nieuws over haar broer ook op Facebook: ‘Rust zacht mijn liefste'.

Sinds maandag was er grote onzekerheid over het lot van Kazci, die als amateurvoetballer speelde voor voetbalclub Turkse Kracht uit Deventer. Hij was in de stad Kahramanmaras, dat zwaar werd getroffen door een aardbeving.

,,Dit hakt er natuurlijk in. Iedereen heeft het er moeilijk mee. Hij was net op vakantie, volgens mij vrijdag vertrokken, samen met zijn neef’’, zei voorzitter Alaattin Ok van de voetbalclub eerder deze week tegen de Stentor. Ook in de moskee was zijn vermissing het gesprek van de dag.

