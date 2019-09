Verpauperde kerk in Smedenstraat Deventer in 2020 omgetoverd tot appartementencomplex

Weinig staat de komst van appartementen in de verpauperde kerk aan de Smedenstraat meer in de weg. De verbouwing begint nog in de eerste helft van volgend jaar, verwacht eigenaar Lambert Zwakhoven. Er komen 22 ruime appartementen, eentje minder dan aanvankelijk voorzien.