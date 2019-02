Verplaatsing Islamitische basisschool Deventer voor de rechter: vrees voor verlies leerlingen

Door de verhuizing van Islamitische basisschool De Zonnebloem in Deventer zullen ouders hun kinderen straks zes, zeven kilometer verderop naar school moeten brengen en halen, twee keer per dag, vijf keer per week. ‘Onverantwoord’, stelt Gijs van Vliet namens het bestuur voor de bestuursrechter in Zwolle. De school zal er volgens hem dertig tot veertig leerlingen door verliezen.

Het bestuur van de overkoepelende stichting Simon van Islamitische scholen heeft B en W voor de rechter gedaagd omdat het niet eens is met het afwijzen van de bezwaren tegen de verplaatsing. De school is sinds de oprichting in 2011 gehuisvest aan de Wittenstein in de wijk Borgele. Daarmee was het gebouw goed in bereik van het merendeel van de Deventer populatie, die uit Voorstad, Rivierenwijk of Keizerslanden komt. Overigens komt een ander deel vanuit de regio naar Zonnebloem, voor die leerlingen maakt het niet uit waar de school in Deventer zit.

Het was een tijdelijke huisvesting, totdat de destijds nieuwe school haar bestaansrecht heeft bewezen. Nu dat zo is, moet er een definitieve plek worden gevonden. B en W hebben gekozen voor het scholencomplex aan het Andriessenplein in de Vijfhoek, dat met lege lokalen zit. Het openbaar onderwijs dat er zit is bereid een deel van een vleugel volledig vrij te maken, zodat de Zonnebloem een geheel eigen plek heeft en niet een lokaaltje hier en daar.

Verbouwen

Volgens Van Vliet, facilitair manager voor de Simonscholen, kan definitieve huisvesting echter beter in het huidige gebouw in Borgele, in het belang van de ouders en kinderen uit de buurt. Het gaat daarbij om de helft van de ruim tweehonderd kinderen. Het gebouw heeft weliswaar niet voldoende lokalen voor de Zonnebloem, maar de gemeente moet volgens hem uitgaan van het vereiste vloeroppervlak voor het aantal leerlingen, en dat is daar voldoende. Er zal alleen verbouwd moeten worden om de negen á tien klassen te herbergen.

Kosten

En dat vindt de gemeente nou weer onverantwoord. Want zo’n verbouwing en eventueel uitbreiding op die plek gaan volgens een woordvoerder wel 1,8 miljoen kosten. En dat terwijl er zoveel leegstand is in schoolgebouwen in de gemeente. ‘Die leegstand is niet onze schuld’, stelt Van Vliet daar tegenover. Volgens hem kan de gemeente het niet maken om na acht jaar een streep te halen door de bestaande huisvesting. Het is de enige school op Islamitische grondslag. ‘Laat ons daar lekker zitten’, is zijn stelling.

Wat betreft de afstand naar de school zegt de gemeenteman: ‘Vanaf zes kilometer kan bekostiging voor vervoer worden aangevraagd. En zit je daar onder: voor ouders van andere scholen is dat ook geen probleem’. Hij doelt daarmee op onder meer de vrije school en de evangelische school. Van Vliet: ‘Die populatie heeft wat meer te besteden voor vervoer.’