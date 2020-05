Verpleeghuizen in Deventer en Salland: geen spontaan bezoek aan opa en oma vanaf maandag

Verpleeghuizen in Deventer en Salland hanteren vanaf maandag, als na ruim twee maanden coronalockdown, bezoek aan bewoners weer is toegestaan, per locatie wisselende regels. Spontaan bezoek is sowieso nog niet mogelijk.

Dat melden de zorgorganisaties met verpleeghuizen in deze regio - Humanitas, Dijkhuis (Bathmen), Carinova, Solis, de Parabool en ZGR Salland - in een gezamenlijke mededeling.

Volgens de verklaring is op veel locaties momenteel geen sprake meer van besmettingen en kan er dus weer bezoek ontvangen worden. Locaties gaan gefaseerd weer open en per locatie zal er een stappenplan gemaakt worden, aanpast aan de eigen omstandigheden. Op de websites van de verschillende organisaties is vanaf maandag vinden welke regels er per locatie gelden en of een locatie al open kan.

Vanaf maandag mogen verpleeghuislocaties waar geen sprake meer is van zieke of besmette cliënten per cliënt een vaste bezoeker toelaten.

Carinova, Solis, Humanitas, De Parabool, ’t Dijkhuis en ZGR werken nauw samen en bespreken met elkaar de mogelijkheden om op een verantwoorde manier invulling te geven aan de bezoekersregeling. Ook stemmen zij dit af met het Deventer Ziekenhuis en de huisartsen.

Mondkapjes

Voor elke locatie geldt sowieso dat iedere cliënt een vaste bezoeker per week mag ontvangen. Deze bezoeker meldt zich van tevoren aan en geeft een tijdstip door. Als de bezoeker zich bij het verpleeghuis meldt, krijgt hij of zij in de meeste gevallen een mondkapje en handschoentjes, volgt meting van de lichaamstemperatuur en persoonlijke begeleiding naar de bewoner. Mensen kunnen dus nog niet spontaan op bezoek bij hun vader, moeder, opa of oma.