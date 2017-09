Verpleegkundige Deventer Ziekenhuis tien maanden naar hospitaalschip in Kameroen

De uit Rijssen afkomstige Roelofs gaat in anderhalf jaar tijd voor de derde keer naar de Africa Mercy, onderdeel van Mercy Ships. Eerder was ze voor enkele maanden in Madagaskar en Benin, eveneens in Afrika. Haar werk opgeven op de Deventer spoedpost wil ze niet. ,,Ook hier is het werk mooi. Het is echt mijn ziekenhuis, maar voor veel mensen daar ben je hun laatste hoop’’.