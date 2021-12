Verpleegkundigen gingen relaties aan met patiënten in de psychiatrie: tuchtklachten

In het ene geval ging het om een verpleegkundige die werkzaam is in een instelling in Enschede. In 2019 was daar een patiënte opgenomen op de High Intensive Care. Met een van haar behandelaars kon ze het goed vinden, ook al omdat ze een gemeenschappelijke kennis hebben. Een week na haar ontslag uit de instelling troffen ze elkaar bij de verpleegkundige thuis, waarna al heel snel een relatie ontstond. De vrouw, die toen nog ambulant behandeld werd, heeft het na een paar weken uitgemaakt.