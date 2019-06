Verscholen in Deventer bossen: OE OE Festival trekt aandacht van kind én technofan

Een goed festival staat of valt bij een karakteristieke locatie. Spreekt die tot de verbeelding, dan is succes al bijna gegarandeerd. Dat weet ook Guus Dimmendaal, één van de drie organisatoren van het OE OE Festival. Dit weekend vindt in de lommerrijke bossen van Diepenveen achter het Gaia Hotel de tweede editie plaats, op het eiland in Landgoed Nieuw Rande. ,,Wij merken dat deze plek nog vrij onbekend terrein is voor onze generatie, terwijl het een prachtige bosrijke omgeving is die op slechts tien minuten van de stad ligt. Je hebt echt het gevoel dat je uit de drukte van de stad bent. En dat is ook zo.’’