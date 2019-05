‘Versneld hekken plaatsen rond Vogeleiland na incidenten’

Grote Poot wil minder auto's over Deventer horecap­lein­tje

7:00 De Grote Poot in de Deventer binnenstad is de laatste jaren veranderd in een intiem (horeca)pleintje. Maar hoort daar nog wel autoverkeer bij? Als het aan ondernemers ligt, wordt dit ‘mediterraans’ stukje oud Deventer autoluw. En komt er een verzinkbare paal, net als in het Bergkwartier, om verkeer dat er niets te zoeken heeft te weren.