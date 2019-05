Vertraging van 25 minuten op A1 tussen Beekbergen en Deventer door vrachtwagen met pech

Ilse uit Deventer: ‘Ik was drukker met onkruid tussen tegels dan met een paar vierkante meter groen’

10:04 Tegel eruit, plant erin.Of: elke tegel telt. Het zijn steeds vaker gehoorde kreten in de strijd tegen verstenende steden. Landelijk is Stichting Steenbreek voortrekker in deze ontwikkeling. In Deventer probeert Groei & Bloei bewoners van nieuwbouwwijk Steenbrugge enthousiast te maken voor een groene voor- en achtertuin en heeft GroenLinks dit weekeinde voor de vijfde keer ‘de meest vertegelde tuin’ van Iris Slootheer in Borgele een stukje groener gemaakt.