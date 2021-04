Vertraging voedt twijfels over nieuw leven voor Smedenstraatkerk in Deventer binnenstad

Er komen ruim twintig appartementen in de vroegere kerk in de Smedenstraat in de Deventer binnenstad. Vooralsnog laten die op zich wachten, oogt de kerk vervallen en vragen mensen in de buurt zich af of de klus wordt afgerond.