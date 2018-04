Vertrek Stegeman nieuwe klap voor Deventer industrie

'Mister Deventer' krijgt zelf award, in plaats van stad Deventer

16 april Hein te Riele, de man achter de grote evenementen in Deventer, zoals Dickens, Deventer op Stelten en de Boekenmarkt, is geëerd met de Lifetime Achievement Award. Op het Nationale Evenementen Congres waar hij hoopte dat zijn Deventer evenementenstad zou worden, is hij maandagmiddag zelf in de bloemetjes gezet.