Vertrouwd gezicht verdwijnt uit Lange B.

Haar vader wilde dat ze trouwde en huismoeder werd. Zelf wist Hens Theihzen (71) het in de jaren 60 al: ik ben geen aanrechtmoeder. Bijna 50 jaar dreef ze een modezaak in de Lange Bisschopsstraat. In februari sluit Theihzen Mode definitief haar deuren, na 48 jaar lief en leed op drie plekken in Deventers belangrijkste winkelstraat.

Tientallen, zo niet honderden winkels zag ze verdwijnen, maar Theihzen en haar winkel overleefden, altijd. ,,Alle ups en downs heb ik hier meegemaakt. Ik heb er verschrikkelijk veel zien komen en gaan, maar ook drie keer de promenade vernieuwd zien worden.''

Haar winkel is een zaak waar ouderwets geen belediging is, maar een positieve constatering. De pui en voordeur zijn nog hetzelfde als op foto's uit 1910. De zaak is een anachronisme in een branche waarin vernieuwing al decennia het toverwoord is. Theihzen is zelf de enige verkoopster. De klant is koning, maar ook keizer bij haar. ,,Ik ben onderdaan. Ik zal de klant nooit tegenspreken, tenzij ze mijn mening vragen. Dan ben ik eerlijk, altijd.''

Betsy uit Málaga

Ze kent ze bijna allemaal bij voornaam. ,,Aan Betsy uit Málaga vraag ik aan de telefoon bijvoorbeeld alleen of ze dunner of dikker is geworden, dat is genoeg.'' Haar 'klantjes' komen soms gewoon binnenvallen voor een koffie met een crackertje en een goed gesprek. ,,Ik heb al heel wat naars gehoord, ook omdat ik me op de grijze vloot richt. Dan zien mensen anderen wegvallen.''

De brand bij Bakker Bart in 2010, naast de deur, was het grootste dieptepunt. Twee maanden de zaak sluiten tijdens de drukste maanden van het modejaar. De brand leidde tot meerdere verhitte woordenwisselingen met de burgemeester, maar ook tot burgerlijke ongehoorzaamheid toen ze wegens instortingsgevaar haar pand niet mocht betreden. Eigenhandig knipte ze een gat in de dranghekken, om stiekem binnen te komen. ,,Je denkt toch niet dat ik mijn collectie laat verrotten.'' De winkel is haar passie en grootste hobby, ook nu ze wegens rugklachten definitief moet stoppen. ,,In alle eerlijkheid: ik heb geen andere hobby's.''