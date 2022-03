Vervoersverbod van Deventer tot aan Utrecht door vogelgriep bij Lunteren

Bij een pluimveebedrijf met 40.000 hennen bij Lunteren in Gelderland is donderdag vogelgriep vastgesteld. Omdat er in die regio veel pluimveebedrijven staan, is er voor een groot gebied een vervoersverbod voor pluimvee afgekondigd, van Deventer tot aan Utrecht. De vogels van het bedrijf in Lunteren worden geruimd.

Normaal gesproken geldt er een vervoersverbod in een straal van tien kilometer om het bedrijf waar de griep is uitgebroken. Deze keer is de regio veel groter. ,,Dat komt door de vele vogelgriepgevallen die de afgelopen tijd zijn vastgesteld”, aldus een woordvoerder van Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit. ,,Om de kans dat het virus overslaat op een ander bedrijf zo klein mogelijk te houden is deze maatregel ingesteld als voorzorg.”

Bij het bedrijf in Lunteren is een hoog pathogene variant van de griep vastgesteld. Dit betekent dat de griep erg besmettelijk is, de ziekteverschijnselen ernstig zijn en de dieren ervan dood kunnen gaan.

In de omliggende pluimveebedrijven worden monsters afgenomen om te kijken of daar ook sprake is van vogelgriep. Als dat zo is, moeten ook deze vogels geruimd worden. Dit heeft grote financiële gevolgen voor de pluimveeboeren. ,,De sector zelf heeft een regeling getroffen. Pluimvee dat gedood wordt, wordt eerst getaxeerd. Het bedrag daarvan krijgen ze uitgekeerd”, laat de woordvoerder van Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit weten.

