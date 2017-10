Verwarde drenkeling uit Jachthaven Deventer gered

Vluch­te­lin­gen­vil­la Twello volgend jaar bewoonbaar

24 oktober De veelbesproken vluchtelingenvilla in Twello wordt vanaf december verbouwd. Er komen vier appartementen in. Daarmee is het pand straks geheel op bewoning ingericht, terwijl wonen er formeel niet mag. De villa lijkt daarmee straks nog onverkoopbaarder dan-ie al was.