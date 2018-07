Verwarde man springt door ruit op station Deventer

De man had geen kaartje, maar was wel binnen de poortjes op het station. 'Aangezien de man op ons een verwarde indruk maakte, hebben wij in het kader van de sociale veiligheid een gesprek met hem aangeknoopt en ondertussen om assistentie van de regio politie gevraagd', meldt de NS op Facebook. 'Terwijl wij in de wachtruimte nog met de man in gesprek waren zette deze het op een rennen richting uitgang en sprong vervolgens door een ruit heen.'