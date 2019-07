Verwondingen en fiets doormidden na aanrijding bij oversteken in Bathmen

Kenniscen­trum Oncologie geeft hulp jaren na de ziekte, maar heeft nu zelf helpende hand nodig

13:40 Het Kenniscentrum Oncologie moet weer verkassen. De ongeveer dertig vrijwilligers zijn de wanhoop nabij. Meer dan tien jaar zetten ze zich al met hart en ziel in voor de families waarin kanker de mensen omver blaast. Professionals en luisterende oren ontzorgen de families met alles, van kapper tot kinderbegeleiding en psycholoog. Maar een vaste plek is ze niet gegund, hoe hard ze ook zoeken. Nu moeten ze van de Brederodelaan op de Zandweerd, naar een bijgebouw van het St Jozef. En dat terwijl ze al hun energie in hulp willen steken, in plaats van in verhuizen en weer een bouwval schilderen.