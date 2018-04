Verzakking Jan Steenstraat in Deventer kost meer dan vijf ton

Plots zakte in februari de bodem weg vlakbij twee huizen in de Deventer Jan Steenstraat. De problemen werden veroorzaakt door een rioollekkage. De kosten voor herstel lopen hoog op.

De schade die in februari is ontstaan vanwege een lekkage aan het riool in de Jan Steenstraat in de wijk Zandweerd kost de gemeente Deventer waarschijnlijk meer dan een half miljoen euro. Door de lekkage raakten onder meer twee huizen fors beschadigd.

Verdichten

Quote Door de lekkage raakten onder meer twee huizen fors beschadigd. De exacte kosten zijn volgens de gemeente nog moeilijk in te schatten, vooral omdat niet duidelijk is welk prijskaartje gaat hangen aan het herstel van de openbare ruimte, zoals het 'verdichten' van de bodem na grondverzakkingen. In een voorstel aan de gemeenteraad vraagt het Deventer college van burgemeester en wethouders om 750.000 euro beschikbaar te stellen om alle kosten te kunnen dekken.

De problemen aan de riolering in de Jan Steenstraat kwamen begin februari aan het licht toen de grond plots begon te verzakken. Door lekkages in het riool, die volgens de gemeente waarschijnlijk zijn verergerd door langdurig hoge grondwaterstanden, is zand het riool in gespoeld en ontstonden zogenoemde zinkgaten. Twee nabijgelegen huizen liepen daarbij schade op, onder andere aan de erkers. De bewoners zijn tijdelijk ondergebracht in een bungalowpark.

