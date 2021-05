Verzender luier vol met spotprenten aan moskee in Deventer niet gevonden: ‘Geen aanknopingspunten’

Was deze kroegbaas het geheim achter promotie van Go Ahead? ‘Mijn mobiele telefoon ontplofte’

14 mei Voor honderd euro drankjes in café De Spaan in Zutphen. Uitbater en Eagles-fan Willem Jansen beloofde het Orhan Dzepar als hij met zijn ploeg Helmond Sport niet zou verliezen van De Graafschap. Van jongs af aan kwam de oud-speler van Go Ahead Eagles al in het café van de Zutphenaar. Na afloop van de stunt onthulde de voetballer het geheim van Jansen voor de camera’s van ESPN. Het leverde de uitbater en zijn café vandaag aandacht op door heel het land.