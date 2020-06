Verzet en gescheld bij arrestatie in Deventer: ‘Het is onmenselijk hoe ze met hem omgingen’

Jett Rebel, De Kick, Roosbeef, Kift, Colin Benders en Huub van der Lubbe spelen voor 100 man in Burgertuin

12:00 Het Burgerweeshuis in Deventer zet de tuin open deze zomer. Het podium zelf is te klein voor de huidige richtlijnen, maar in de unieke binnentuin kunnen met gemak 100 gasten naar een concert komen. Misschien zelfs wel twee keer op een avond als bezoekers net zo enthousiast zijn als dat podiumdirecteur Kelly Hammer nu al is. Wie langs wil komen moet snel zijn: de kaarten gaan nu in de verkoop.