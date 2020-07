Verzet tegen hardrijders op weg door Voorst verdeelt dorp

Dansen, drinken en flirten in nachtleven Deventer en Zutphen nog ver weg: ‘We hebben uitzicht op niets’

18:00 Terrassen mogen weer open en er mag weer in restaurants gegeten worden. De horeca bruist weer na onzekere coronamaanden. In de schaduw van deze jubelstemming zit het nachtleven. Stapkroegen en -cafés in Deventer en Zutphen die het moeten hebben van het nachtleven hebben het zwaar. Ze vrezen voor de wintermaanden zolang de anderhalvemeterregel blijft gelden.