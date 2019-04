Verzet tegen McDonald’s in Deventer lijkt heilloze missie: restaurant kan open blijven

Het gaat inmiddels om de zogeheten bodemprocedure in zaak die Van Gurp aanspande tegen het bestemmingsplan voor het fastfoodrestaurant is geregeld. Eind vorig jaar kreeg de horecaondernemer nul op het rekest toen hij in spoedprocedure probeerde de opening van McDonald’s te voorkomen. De gemeente Deventer werd in het gelijk gesteld. Omdat McDonald’s bovendien beschikt over alle benodigde vergunningen, kon het restaurant gewoon open. Rechter en staatsraad Erik Minderhoud vroeg zich om die reden af of deze bodemzaak nog wel zin heeft. Want ook al sneuvelt het bestemmingsplan, dan blijft de vergunning van McDonald’s gewoon overeind.