Verzet tegen miljoenen kostende verbouwing van daklozenopvang in binnenstad: ‘Overlast is groot, het is niet alleen maar biertje drinken’

Moet je een opvang in deze omvang nog willen, midden in de oude binnenstad? Dat stelt Rob te Wierik van hotel In het Huis van Deventer. De opvang zit al bijna 20 jaar in de Polstraat. ,,Maar er is veel veranderd in dit stukje binnenstad. Er wordt meer gewoond, rond het Grote Kerkhof zijn hotels en horeca gekomen en het plein is autovrij, dat nodigt uit tot verblijven.”