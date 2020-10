Verzet tegen Topicampus: ‘Toren met appartementen veel te hoog voor Deventer binnenstad’

Aparte corona-sta­tus Bathmen opgeheven: ‘Niet erger dan de rest van Nederland’

14 oktober Hoewel er nog steeds geen recente cijfers of een volledig beeld te geven is van het aantal corona-besmettingen in Bathmen, worden de extra maatregelen voor het zwaar getroffen dorp bij Deventer weer ingetrokken. De situatie lijkt inmiddels niet meer erger te zijn dan elders in Nederland.