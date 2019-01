'Veteranen uit Deventer mogen best trots zijn op zichzelf'

Het begon nog geen twee jaar geleden met een oproepje op Facebook. Sinds gisteren is Veteranen Deventer een officiële stichting. De ondertekening van de notariële akte gebeurde in het bijzijn van de inspecteur-generaal der Krijgsmacht luitenant-generaal Hans van Griensven.

Het zijn er meer dan vijfhonderd. Veteranen in Deventer en directe omgeving. Sommigen hebben niet eens door dat ze veteraan zijn, zegt Niels van Bockel uit Epse. De voormalig hospik bij het 44 pantserinfanteriebataljon is een van de grondleggers van Veteranen Deventer, een groep veteranen die sinds afgelopen voorjaar maandelijks een veteranencafé verzorgt in Grand Café De Heeren op de Brink. "Bij veteranen denken mensen vooral aan oude mannen", zegt hij. "Aan soldaten die in de Tweede Wereldoorlog gediend hebben. Dat beeld willen we veranderen. Veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat je al een veteraan kan zijn als je nog in actieve dienst bent."

Van Bockel is zelf 37 jaar. Hij is één keer op uitzending geweest. Eind 2007 vertrok hij naar Afghanistan, naar de provincie Uruzgan. Gedurende deze militaire operatie kwamen 25 mensen uit Nederland om het leven, van wie twee gedurende het verblijf van Van Bockel. Tegenwoordig werkt hij als buschauffeur. “Het leven tijdens een missie is zó anders. Iedereen krijgt daar iets van mee, of je nou aan het front hebt gevochten of niet. Dat betekent niet dat alle veteranen getraumatiseerd zijn - juist het tegendeel is waar -, maar het is makkelijker praten met iemand die dezelfde taal spreekt dan iemand die het niet heeft meegemaakt. Wat wij hebben ervaren, blijft ons altijd bij."

Kameraadschap

Quote Het leven tijdens een missie is zó anders. Iedereen krijgt daar iets van mee Niels van Bockel, Veteranen Deventer De saamhorigheid. Het 24 uur per dag bij elkaar zijn. De kameraadschap. "Of je nou in Bosnië bent geweest, Afghanistan, Indië, Irak of in de recente Mali-missie", zegt Van Bockel. "De ervaringen binden ons allemaal. Tegelijkertijd voelen veel veteranen zich geen veteraan. Dat komt onder meer doordat niet veel mensen weten dat je zelfs een veteraan kan zijn als je nog in actieve dienst bent. Als je dertig dagen aaneengesloten op uitzending bent geweest mag je jezelf al veteraan noemen. Daar begon het voor mij: dat ik jonge veteranen een gezicht wilde geven."

In 2016 plaatste hij een oproepje op Facebook. Dat maakte veel los. In april vorig jaar volgde het eerste veteranencafé in De Heeren, toen bijgewoond door Marco Kroon, drager van de Militaire Willems-Orde, de allerhoogste militaire onderscheiding. Gisteravond volgde een nieuw hoogtepunt: de officiële oprichting van de stichting Veteranen Deventer, opnieuw met hoog bezoek. Hans van Griensven, inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, was bij de ondertekening van de akte aanwezig. "Heel bijzonder om hem als getuige aanwezig te hebben", aldus Van Bockel.

Prettig

Het veteranencafé heeft maandelijks elke derde dinsdagavond plaats in De Heeren. Gemiddeld bezoeken zo'n vijftig veteranen een bijeenkomst, zegt de Epsenaar. "Het is echt niet zo dat er alleen maar vreselijke verhalen worden uitgewisseld, juist het tegenovergestelde. Het is vooral een prettig, informeel samenzijn, onder het genot van een drankje. Partners zijn bijvoorbeeld ook meer dan welkom, of anderen die vanaf het thuisfront missies van dichtbij hebben meegemaakt. Uiteindelijk mogen we als veteranen best trots zijn op onszelf, op het feit dat we ons land hebben gediend en op missie zijn geweest. Dat gevoel, die erkenning, die proberen we óók te vergroten."