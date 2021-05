Vetkamppraat! Eerste podcast over Go Ahead Eagles: ‘Bijzonder dat zoiets er nog niet was’

Behalve dat supporters zich met de podcast kunnen verkneukelen aan leuke weetjes, serieuze onderwerpen en wat luchtige zaken over hun favoriete voetbalclub, kwam er ook een droom uit voor de drie makers. Bas Klaassen (34) is journalist, maar wilde graag ooit nog sportjournalist worden. Roy Heethaar (35) was al sportjournalist en wilde ooit nog eens een podcast maken. Wim Sneller is filmmaker en dacht er al langer aan het portfolio van zijn bedrijf Rocketboys uit te breiden met podcasts. ,,Dit was een uitgelezen kans om daar mee te experimenteren”, zegt Sneller. ,,En het was ontzettend leuk om te doen. Zo ben ik met filmen ook begonnen. Je voelt je als een kind in een snoepwinkel.”