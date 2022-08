Via de Waddeneilanden en Australië terug naar Deventer: Taco (22) is freelance barista

indebuurtWaar de meeste twaalfjarigen er nog weinig van moeten weten, was voor Taco Leeuw op die leeftijd de interesse gewekt voor koffie. Nu is hij freelance barista. “Al vond ook ik die eerste slok echt niet lekker.”

Al van kinds af aan is Taco gek op het maken voor mooie koffies. © Eigen foto

Zijn eerste kennismaking met koffie was zo’n tien jaar geleden, toen hij als twaalfjarige jongen tijdens een reis door Costa Rica en Panama met zijn ouders een koffieplantage van Nederlandse eigenaren bezocht. “Het was een groepsreis met meerdere gezinnen. Ook al die kleine druktemakers mochten een slokje proeven. Niemand vond het lekker, ook ik niet.”

Creatief met koffie

Hoewel die eerste slok nou niet bepaald naar meer smaakte, was de interesse voor koffie wel gewekt. “En dan met name het maken van figuurtjes op de koffies, dat deed ik dan ook het liefst. Dat je zo creatief kon zijn met koffie, dat vond ik heel bijzonder.”

Het duurt nog enkele jaren voor hij zich aan zijn tweede slok koffie waagt. “Pas rond mijn zestiende ben ik zelf ook de smaak van koffie gaan waarderen.” Het product is nooit meer uit zijn leven verdwenen. Sterker nog, Taco is zich gaan professionaliseren. “Ik kreeg een bijbaantje bij Brood van Joop, daar mocht ik de koffie verzorgen.”

Freelance barista

Toen hij de meest uiteenlopende bakkies moeiteloos uit de machine wist te toveren, besloot hij voor zichzelf te beginnen. “Als freelance barista. De stap om voor mezelf te beginnen was een logische. Ik kom uit een ondernemersfamilie en dus is het me met de paplepel ingegoten.”

Sinds twee jaar werkt hij onder de naam Taco’s Koffie. “Momenteel werk ik op Terschelling, daarvoor was ik al op Ameland te vinden. Het mooie aan werken op de eilanden is dat mensen de tijd hebben en ook aandacht hebben voor het verhaal dat je wilt vertellen.”

Taco’s koffie

Het is namelijk niet alleen Taco’s passie voor koffie die werd aangewakkerd op de plantage. “Ook duurzaamheid vind ik erg belangrijk. Is dat dekseltje op de koffie echt nodig? Misschien heeft niet iedere koffie een roerstaafje nodig? Met mijn bedrijf wil ik duurzaamheid toegankelijk maken en eerlijke producten voor normale prijzen verkopen. Dat wil ik bereiken door direct trading, waarbij ik als verkoper liefst in direct contact sta met de lokale corporatie in bijvoorbeeld Kenia.”

Australië als koffiewalhalla

Waar hij die duurzame koffie wil verkopen? “Het liefst begin ik een kleinschalig koffiehuis in Deventer.” Maar voor het zover is, heeft Taco nog grootse plannen. “Er staat eerst een dikke reis naar Australië op de planning. Daar is de koffiehuizencultuur groot, ze zijn er al veel verder. Ik wil er zelf gaan kijken om nog veel meer te leren, ook over ondernemerschap. Mijn doel is om daarna een bedrijf met positieve impact op het gebied van duurzaamheid neer te zetten in Deventer.”