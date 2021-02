Video van de Dag | Deze carwash in Deventer bouwt een Tiroler feestje inclusief draaitafel én braadworsten

Poppodium op Snipper­ling sneuvelt voor vaccineren tegen corona; De Hip voelt zich gepiepeld

19 februari De komst van de vaccinatielocatie van de GGD in het voormalige Morrespand op de Snipperling is zuur voor podium De Hip. Eigenaar Fonz Scheepstra dacht vanaf dit voorjaar in dat pand een tijdelijk theater te beginnen, zodat De Hip in coronatijd kan programmeren. Dat feest gaat niet door. Weg perspectief, weg duizenden euro’s die hij al had geïnvesteerd, schetst Scheepstra. Hij neemt dat vooral de GGD kwalijk. ,,Dit verdient niet de schoonheidsprijs en dan druk ik mij zacht uit.”