Vier aangiftes in korte tijd tegen potloodventer in Deventer

Wat een leuke verjaardag had moeten worden kreeg een wrange nasmaak. Michiel Vreeken (39) was zondag met zijn 6-jarige dochtertje op bezoek bij zijn ouders. Opa Vreeken was jarig, dus ook zijn zus was met haar twee 10-jarige dochters aanwezig op het verjaardagsfeestje. Daags na het bezoek op de Dagpauwoog werd hij gebeld door zijn zwager. Zijn kinderen hadden wat verteld over de potloodventer. ,,De kinderen zijn buiten gaan spelen, kwamen terug en hadden het niet gelijk verteld. Ik kwam er dus de volgende dag pas via mijn zwager achter'', zegt Vreeken.

Anderhalve kilometer

Tussen 7 en 14 januari ontving de politie in totaal vier aangiftes tegen een schennispleger in Deventer. Opvallend is dat de vier locaties hemelsbreed op nog geen anderhalve kilometer van elkaar liggen. Of het om dezelfde dader gaat is volgens de politie nog niet duidelijk. ,,Maar iedere aangifte is er eentje te veel'', zegt politiewoordvoerder Paul Koetsier. Hij laat weten dat de melding op de Dagpauwoog de enige melding is waarbij kinderen waren betrokken.