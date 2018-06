Vier aanhoudingen na vechtpartij vlakbij Shell-tankstation in Deventer

'Formatieta­fel had invloed op aanblijven Kolkman'

11:12 De Deventer PvdA-wethouder Jan Jaap Kolkman overleefde woensdagavond een motie van wantrouwen vanwege zijn rol in het debacle rond Werkmakelaar-Oost. Eén van de stemmen vóór het opstappen van de bestuurder was van raadslid Eva Sipman. En dat is opvallend, want zij is van D66 en die partij wil juist door met Kolkman.