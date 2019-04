Vier miljoen euro, het grootste van alle Vikingen-tekorten

Akoestiek

Dikwijls een van problemen bij de bouw van een filmtheater. Ook in Deventer, waarbij een wisseling tussentijds van installatie-adviseur nog eens nieuwe inzichten opleverde. Extra maatregelen bleken nodig om te voorkomen dat geluid van de film of het theater straks hoorbaar is een andere zaal of voor de direct omgeving. De oplossing tegen geluidsverplaatsing bleek het plaatsen van rubbertjes tussen onderdelen van de hoofdconstructie van staal en beton. Dat gaf al meerkosten. In februari werd duidelijk dat dat weer extra geld kost voor aanvullende brandveiligheidsmaatregelen. Het is met 9 ton een van de onderdelen van het meerwerk. Die post is in totaal goed voor ruim 1,4 miljoen euro.