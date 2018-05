Vier plannen voor 'oude' bibliotheek Deventer

Video Jarenlang ganzenpro­bleem op Zandweerd wordt aangepakt

4:55 Verkeershinder, gevaarlijke situaties in de wijken en viezigheid op de straten. Veel viezigheid. Het is niet afval dat voor een probleem zorgt aan de Johannes van Vlotenlaan. Groepen ganzen en eenden zijn een doorn in het oog voor veel buurtbewoners. De gemeente Deventer gaat ingrijpen.