Vier van vijf Deventer wethouders willen door, jongste raadskandidaat blaast net verjaardagskaarsjes uit

Daling in besmettin­gen in alledrie de regio's van Oost-Nederland

Opnieuw is er een daling merkbaar in de regio Oost-Nederland: er zijn 5831 nieuwe besmettingen vastgesteld. Gisteren waren dat er 6805. In alle regio’s is er een daling te zien ten opzichte van een etmaal eerder.

14 maart