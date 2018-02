Vier vragen over theater de Viking

Ach­te­reek­te-tom­pou­ces zijn nu al goud in Lettele

8 februari In Lettele zullen de straten uitgestorven zijn, als kind van het dorp Carlijn Achtereekte zaterdagmiddag haar 3.000 meter op de Olympische Winterspelen in Pyeongchang aflegt. In de plaatselijke supermarkt vliegen de Carlijn Achtereekte-tompouces al voor ze in de verkoop zijn over de toonbank.