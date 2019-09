Vierde brand in week tijd in Deventer: wat is er aan de hand?

video Camper van Deventer familie gaat compleet in vlammen op: brand is aangesto­ken

23 september De derde brandstichting in een week tijd in Deventer. Eerst containers op de Zandweerd waardoor ook een schuurtje uitbrandde, vervolgens in dezelfde wijk een personenauto en nu in de nacht van zondag op maandag een camper op het Oostrik waarbij de naastgeparkeerde auto ook onherstelbaar geblakerd werd. Is er verband?