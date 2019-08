Vierde coffeeshop Deventer ‘gewone’ zaak: ‘Ik wil alleen maar ondernemen’

Hij runt een normale onderneming en wil daar alles over vertellen, maar de eigenaar van de vierde coffeeshop van Deventer die vorige week de deuren opende, wil desondanks niet zijn naam in dit stuk vermeld hebben. ,,Het is een gewone winkel, al ziet niet iedereen dat zo. Dat vind ik niet terecht, maar daarom is het wel beter dat mijn naam niet over het internet gaat zwerven.”

't Ankertje aan de mr. HF De Boerlaan aan de buitenrand van het centrum van Deventer ziet er ‘retestrak’ uit, vinden ook de eigenaar, manager Benji, de dame achter de kassa en de drie klanten die op dat moment in het rookgedeelte een joint draaien om die ter plekke op te roken. ,,Het mag nog wel een beetje doorleefder worden”, zegt een van de klanten, een 22-jarige man. ,,Nee, doe maar geen naam, vanwege mijn werk en zo.”

Het pand is wit geschilderd, de entree strak grijs en binnenin is het meubilair ook strak, wit en ademt totaal niet de sfeer van een donkerbruine kroeg of coffeeshop. Achter een half-transparante glazen wand roken klanten er hun joint, in het voorstuk halen mensen hun bestelling op.

Niet op orde

De 27-jarige eigenaar, geboren in Deventer, zegt dat hij altijd al ondernemer wilde worden en dat die kans hem in 2017 geboden werd toen er een nieuwe coffeeshop mocht komen op de plek waar destijds De Kikker zat.

De Deventenaar hoorde hetzelfde jaar nog dat hij het pand kon overnemen, maar het duurde nog bijna anderhalf jaar voordat er definitief groen licht kwam. Vooral de bibob-procedure, een uitgebreide onderzoek dat het gebruik van crimineel geld moet uitsluiten, nam veel tijd in beslag.

Nachtwacht

,,Pas in april van dit jaar wist ik zeker dat ik aan de slag kon. Daarna zijn we meteen gaan verbouwen. Tot vorige week, en we zijn nog steeds niet helemaal klaar.” Wat wel al af is de wand tegenover de counter, waar een levensgrote kopie van de Nachtwacht hangt. Daarop heeft een van de geschilderde figuren een waterpijp in zijn hand en de ander een joint.

Het is een knipoog naar de business, want de eigenaar baalt ervan dat een coffeeshop door veel mensen nog steeds gezien wordt als een schimmige wereld. ,,Dat geldt voor een deel van de mensen. Het ziet er toch uit als een gewone winkel? Ik heb het ook bewust zo ingericht dat het er voor iedereen uitnodigend uitziet. Mijn klanten zien het in ieder geval als een gewone winkel.‘’

Verschillende coffeeshops moesten in het verleden de deuren sluiten omdat de regels werden overtreden. Zo mag er maar vijf gram per persoon verkocht worden en mag de handelsvoorraad in de zaak niet groter zijn dan 500 gram. ,,De kassa's hier slaan op tilt als er voor meer dan vijf gram afgerekend wordt en het systeem controleert ook strengt of er niet meer dan 475 gram in huis is. Mijn personeel weet dat ook wel, maar je kunt niet genoeg zekerheid inbouwen. Ik wil deze zaak graag nog lang runnen.”