Vierde coffeeshopbaas Deventer wacht nog altijd op uitsluitsel

Volgens de gemeente ligt er nog altijd geen advies van het Landelijk Bureau Bibob (LBB) over de vergunning, hoewel die aanvraag al in juni van dit jaar de deur uitging. Dat bureau screent voor overheden ondernemers op risico van misbruik van de vergunning voor criminele activiteiten. Inmiddels is er meer dan een jaar verstreken sinds in oktober vorig jaar via loting de beoogde nieuwe coffeeshophouder werd bepaald. Dat terwijl de politiek eerder tot de conclusie kwam dat Deventer niet te lang zonder vierde coffeeshop kan: dat leidt mogelijk tot extra overlast en straathandel.