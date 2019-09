Vierduizend nieuwe pareltjes voor Dickenskabinet van Emmy Strik

1951-2019 Deventer was Deventer niet geweest zonder onortho­doxe Jan Bugter

8:07 Een chique PvdA’er? Een liberaal met rood hart? Deventenaar met passie voor de stad en de minder bedeelden? De man die de Melkert-banen bedacht, de Deventer Wijkaanpak? Of die aan de wieg stond van de Vijfhoek? Jan Bugter kan op vele manieren getypeerd worden. De oud-wethouder en directeur van sociaal werkplaats Sallcon is op 67-jarige leeftijd overleden. Hij werd een half jaar geleden ziek en is gistermiddag in kleine kring begraven.