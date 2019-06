Vijf Deventenaren moeten voorkomen voor grootschalige Marktplaats-oplichting

Dat bleek dinsdag op de regiezitting in de rechtbank in Zwolle. Het zou gaan om vele honderden euro’s die nietsvermoedende kopers overmaakten waarna niets werd geleverd. De oplichting had volgens het OM plaats tussen februari 2016 en begin dit jaar. De verdachten zitten niet meer vast. Onderdeel van de schorsingsvoorwaarden is wel dat ze bij de inhoudelijke behandeling van de strafzaak verschijnen. Op de regiezitting werden alleen de wensen van de verdediging besproken. Hoewel vrijwel alle verdachten tot nu toe gezwegen hebben, wilden de twee raadslieden in deze strafzaak dat ze ook als getuigen gehoord worden. ,,Eerlijk gezegd verwacht ik weinig van die verhoren aangezien ze tot nu toe gezwegen hebben’', verzuchtte de officier van justitie. De rechtbank wees de verzoeken toe.

Schietpartij

De vijf verdachten zijn in de leeftijd van 28 tot 58 jaar. Vier van hen zijn in 2018 veroordeeld voor wapenbezit. Die zaak was de nasleep van een vuurgevecht op het woonwagenkamp aan de Colmschaterweg in Deventer in 2015. Wie de schutters waren in die zaak is nooit achterhaald. Een van de veroordeelden, Gerrit A. (57), werd bij dat vuurgevecht in zijn hoofd geraakt. Eind oktober wordt de strafzaak afgehandeld.