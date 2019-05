Vijf snelheidsduivels betrapt bij controle op Oxersteeg Deventer

Wethouder Rorink roept op tot gezamenlij­ke lobby voor rijksbij­dra­ge nieuwe scholen

14:06 Nu de bouw van een nieuwe vmbo-school in Deventer uitgesteld wordt, omdat het pakweg 11 miljoen euro duurder uitvalt dan de 10,5 miljoen die in 2017 was begroot, roept wethouder Frits Rorink op tot een gezamenlijke lobby richting Den Haag. Een belangrijke oorzaak voor het tekort is dat de normbedragen die veel gemeenten gebruiken voor nieuwe schoolgebouwen al jaren en steeds meer afwijkt van de reële tarieven. Rorink vraagt om een handreiking van het Rijk: ,,Met de jeugdzorgbudgetten hebben we gezien dat we samen een vuist kunnen maken.”