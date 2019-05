Vijf verschillende topacts van Deventer op Stelten 2019: van regenboogparade tot rauwe tocht naar het kerkhof

VideoVerdiep je van tevoren in het programma. Het is dé tip van programmeur Anjo de Bont over Deventer op Stelten, het Deventer buitentheaterfestival tussen 5 en 7 juli dat jaarlijks zo'n 125.000 bezoekers trekt. ,,Als je alleen op De Brink blijft, mis je ontzettend veel.” Het complete programma voor 2019 wordt vanmiddag om 12.00 bekend.