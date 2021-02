Vijf vragen over hoog water IJssel bij Deventer: ‘Waterpompen en schotten staan tóch klaar’

De situatie bij Deventer, een flessenhals, blijft het spectaculairst. 6 meter 30 boven NAP, dat is voor die stad in tijden bij hoog water een belangrijk peilmoment. Bij die waterstand stroomt de Welle, de doorgaande weg langs de IJssel onder en komt het water over het muurtje. Dat is sinds 2011 niet meer gebeurd en dat was de laatste keer hoog water, vóórdat de vergravingen langs de rivier zijn aangebracht. De nevengeulen die de IJssel meer overloopruimte bieden. De verwachting van Rijkswaterstaat is dat met die vergravingen dat niet meer zo snel gebeurt. ,,Maar onmogelijk is het niet”, denkt Geert Scheers, al sinds 1962 op de pont bij Deventer en kenner bij uitstek van de rivier. ,,We kunnen nog altijd veel water te verwerken krijgen. Dat kritieke punt kan best nog wel een keer ontstaan denk ik, maar minder snel dan vroeger.”